Vital Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав? #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5651

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:27 Цитата: Seviriya:



В смысле? В чем ты хочешь меня престыдить? В том что я больше отдаю чем беру? Мне не стыдно за это если че. Воспитали меня так. Плохо это или нет сама суди