/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты. А коррупционеров не убывает.
Читать новость

§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5651
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:

В смысле? В чем ты хочешь меня престыдить? В том что я больше отдаю чем беру? Мне не стыдно за это если че. Воспитали меня так. Плохо это или нет сама суди
Профайл

* Seviriya
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 19:28
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Seviriya
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 19:30
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2770
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 20.06.18 - 08:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пока елочка не свалится от старости , хоровод что кружится вокруг нее будет всячески защищать этот маскарад , ведь костюмы раздавал сам дед мороз и чужих на этот бал никого не пустят ,
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Seviriya

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 2
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх