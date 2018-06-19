Цитата: Обликоморале:

Вам за американские, европейские и даже российские ( чтобы не называл меня предвзятым) бытовухи?

Ужаснешься.

И начнешь лицимерно утверждать, что я глумлюсь и кощунствую.

Хотя это будут сухие факты.



Вы страны и проживающих там граждан, не путайте и до слов не придирайтесь пожалуйста, лично мне зачем, чего то ужасаться, у нас мирное небо над головой, никого врагами не обозначаем и далее так будет. Тем более, если посмотреть хронологию дискуссии, вы же сами первоначально поместили информацию об американских студентах обратившихся в Суд с исками, в связи, с проблемами связанными на расовой почве, в период поступления и обучения в учебных заведениях. После чего, озвучили Кайрат твой выход, якобы там не соблюдаются демократические принципы, на что я неоднократно отмечал, что Судебные органы примут справедливые решения. Затем за мексиканцев с японцами озвучили и еще за индийских студентов, они там сами разберутся, это их внутренние дела. Вот даже взять ваш пост за № 12061 за Президента Украины П. Порошенко, где вы поместили информацию и отметили: ну наконец то признался, пусть и завуалированно, есть ли, видео материал подтверждающий сказанное, дайте ссылку или обычная пропаганда несоответствующая действительности. Как и любой нормальный гражданин нашей страны, отношусь ко всем странам и их жителям, с уважением и добром, до той поры пока они не вмешиваются в наши внутренние дела и дают советы как нам следует жить, в целом Казахстан ведёт многовекторную политику и ко всем странам относимся дружелюбно, не важно кто они европейцы, американцы, россияне, японцы, мексиканцы, украинцы и.т.д.