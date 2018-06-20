elektron Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #279





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1442

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:57 Цитата: alex_60:

Ну, с победой!

Взаимно. Цитата: alex_60:

Нам уже скоро вставать.

ну что поделаешь, таково оно время. У нас счас машины ездят бибикают.

Что в финале будет представить сложно