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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 19 из 19«1...171819
Куратор темы: yudjin
§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенальти. Салаха уронили.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он и забил.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но 3:1 пока как и говорил...
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11-ти метровый так и не понял за что? :-x
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На линии штрафной он упал
Что то судья к VAR не побежал
Странно
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё можно свою стопочку оприходовать и баиньки!
:lol: 8-)
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, с победой!
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 394
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нам уже скоро вставать.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну, с победой!

Взаимно. Цитата:
alex_60:
Нам уже скоро вставать.

ну что поделаешь, таково оно время. У нас счас машины ездят бибикают.
Что в финале будет представить сложно
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я боюсь что либо озвучивать, но создаётся впечатление, что немцы хотят просто выйти, что бы потом не проиграть России :lol:
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