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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 18 из 18«1...161718
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4872
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну я так и сказал. 8-)
Пойду сча местами их поменяю, делоф то.
Молодцы нег..африканцы.
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Молодцы нег..африканцы.

Да чё молодцы, поляков то почти без шансов выкинули из ЧМ 8-)
Японцы им шанса не дадут ;-)

[Исправлено: elektron, 19.06.2018 - 18:06]
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* alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 минута. ничего хорошего пока не вижу.
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* elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1431
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.06.18 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вроде уже более менее забегались, не так агрессивно и активно играют.
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Страница 18 из 18«1...161718
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