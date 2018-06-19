Vital Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #250





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5651

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:09 Как можно болеть за чужих? Я болею только за своих. Снг это вроде как бы свои. Мне скучно болеть там за кого то . Если про футбол же говорить? То взять наш местный. Мне скучно когда они постоянно проигрывают. Я лучше буду болеть за наших лыжников- параолимпийцов. Толку за рф болеть если все прекрасно знают что они продуют. Достижений не когда не было. Хоккей вот это тема!