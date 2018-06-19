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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 17 из 17«1...151617
Куратор темы: yudjin
* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Ничья.
И наши будут догонять постоянно.
Например,2:2 ' возможно.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сча за поляков болеть буду.
Тут думаю, они выиграют.
2:1
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Россия -Египет какие прогнозы?

3:1
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сча за поляков болеть буду.

Если "тёмненькие" поляков сделают, ничему больше не удивлюсь...
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5378
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.06.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия-Египет... в лучшем случае для наших 1-1... пенальти не будет!
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анек дня..
...-Сенегал играет в футбол против Польши, вы за кого будете болеть?
- За Сенегал!
- Но что вы вообще знаете об этой стране?
- Что они играют против Польши.
...........
Но пшеки уже 0:1, мдя.
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ога, самый непредсказуемый ЧМ.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ога, самый непредсказуемый ЧМ.

Вот что novichok животворящий делает ;-)
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Думаешь травят потихоньку , мордоровцы?)
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§ Vital
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5651
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как можно болеть за чужих? Я болею только за своих. Снг это вроде как бы свои. Мне скучно болеть там за кого то . Если про футбол же говорить? То взять наш местный. Мне скучно когда они постоянно проигрывают. Я лучше буду болеть за наших лыжников- параолимпийцов. Толку за рф болеть если все прекрасно знают что они продуют. Достижений не когда не было. Хоккей вот это тема!
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* Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4868
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Левандовски мааазилаааа
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Страница 17 из 17«1...151617
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