Цитата: MedVed820607:



Ну во-первых, инфу знаете ли, не только отсюда черпаем.



Цитата: Как рассказали «КН», мать, которая находится в розыске, села в такси в Рудном, около магазина «Дубок». По информации девушки, которая с ней ехала, она явно нервничала. Вышла из машины на улице Абая. Это пока вся информация. Костанайские полицейские обращаются к рудничанам, внимательно посмотреть на фото и, возможно, кто-то узнает на нем малыша.



Во-вторых, разговор , если обратили внимание, не только этой мамашки касается.

Но и других, бросивщих своих детей. Отцов так же.

Ну и в-третьих, заметьте, если мы правы будем, к чему будут ващи высказывания в нашу сторону?