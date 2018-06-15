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§ NG.kz
В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.06.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло сегодня, 15 июня, в ДК "Мирас". Ежегодно свой профессиональный праздник все, кто имеет отношение к медицине, отмечают в третье воскресенье июня.
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§ 112
Re: В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13148
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врач жесткая и денежная профессия..
Если идти учиться, то только на них..
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§ elektron
Re: В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.06.18 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
денежная профессия..

Вот ты опять сказанул, ну да простят тебя лечащие врачи.
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 15.06.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
самая неблагодарная и низкооплачиваемая - жексурун профессия , а мамаши с детками такие нервные , а пациенты такие злые , я еще удивляюсь как врачи еще терпят себе такое отношение ,
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§ 112
Re: В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13148
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот ты опять сказанул, ну да простят тебя лечащие врачи.

Тебе их зарплата даже и не снилась тут..
Включая рекламные дорогостоящие лекарства, вкупе с фармацевтами, кстати я платил за одну только ампулу по 3 тысячи тенге, настоящая европейская, и беря за прием и то же элементарное " отхождение" ..
Да много чего..
У нашего соседа врача дочь в Америке уже давно, внуки уже, сам он берет квартиру в центре Москвы где то..
Ну не спирта же он там вагонами воровал..
Так же лечит людей, он и она..
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§ Seviriya
Re: В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У нашего соседа врача дочь в Америке уже давно, внуки уже, сам он берет квартиру в центре Москвы где то..

зависть что ли?
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§ Vital
Re: В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5651
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все глав врачи , директоры , незнаю как правильно их професия называется. Живут очень богато. У меня сосед по даче на новом мерине гоняет. Не скажу в какой больнице работает. У меня хотел участок взять. Видит что я его бросил. Мне не когда цветочки сажать, шашлык- машлык жарить. Забросил. А у него есть время цветочки сажать на кресле сидеть и в носу ковырятся. Хотите обижайтесь. Пофиг. Это не зависть. Это справидливость. Люди кредиты берут, с миру по копейки собирают что б детей вылечить
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§ elektron
Re: В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1428
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.06.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тебе их зарплата даже и не снилась тут..

Это которая от 50.000 до 200.000 тенге что ли? Да и мечтать не хочу ;-)
Конечно для Костаная деньги может и не плохие. но и работа плюс ответственность.
Это тебе не тройнички в гараже собирать. Да и Америка то причём тут? Понятно другие суммы. 8-)
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