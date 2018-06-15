Цитата: elektron:

Вот ты опять сказанул, ну да простят тебя лечащие врачи.

Тебе их зарплата даже и не снилась тут..

Включая рекламные дорогостоящие лекарства, вкупе с фармацевтами, кстати я платил за одну только ампулу по 3 тысячи тенге, настоящая европейская, и беря за прием и то же элементарное " отхождение" ..

Да много чего..

У нашего соседа врача дочь в Америке уже давно, внуки уже, сам он берет квартиру в центре Москвы где то..

Ну не спирта же он там вагонами воровал..

Так же лечит людей, он и она..