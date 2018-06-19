Vital Re: Флуд и оффтопик часть 3 #12118





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5647

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:38 Цитата: alex_60: Не пойду я в трампункт. Все пофиг. Сдохну. Ну значит судьба. Реально чет устал. Жить. Всем помагаешь . А в ответ одно хамство. Видимо не на той плане что ли родился или не в то время. К брату хочу. Я потерял его в детстве. Скучаю. Он там. Ждет меня.часто его вспоминаю. Особенно в последнее время.