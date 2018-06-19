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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4857
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Она здесь о твоей любви прочитает.
И горько потом будет слезы лить. Уверен.
Ну ты это. Не умирай, а в больничку к коновалам сходи все же.
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10731
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Но она не Лиля мы то с тобой знаем

Да, имя созвучное с "Лилей".
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4857
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

А я и на ваше ироничное хамство, цинично улыбаюсь в ответ.
И уж извините меня нижайще, теми же плюшками отвечаю.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5647
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я позвонил в 103 они сказали что б клеща тоже притащил. Я его найти не могу. Капец. Походу проблема. Будет. Если он был заразный. Получается мне придется пройти целый комплекс их
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4857
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Йаб сказал, к чему привязать имя можно.
Но лучше промолчу, целее буду. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4857
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Анализы придется сдавать.
Возможно даже положат в станционар, к инфекционникам.
В этом может быть свой плюс.
И Лиля, проявит милость и сердобольность, начнет тебя навещать .
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5647
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Чет я расстроился. Просто я наши больницы не очень люблю. Там очереди вечно. Там пока пройдешь все процедуры , умереть можно. Походу если так . Нг наверно напишет об мне статью. Умер чел от клеща. Кто бы мог подумать. Меня могли 100 раз убить а тут от клеща ...
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В травмопункт бежи. Укол сделают.
В городской.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там круглосуточно
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3680
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.06.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слыш клещ,ты чёт тут разговорился смотрю много.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5647
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ирина федишин_ ти тильки мий. ( чернивцы) походу хохлушка. Меня приколол. На ютубе набирите. Оцените
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5647
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Я вроде тебе не хамил. Ну ладно. Если ты так считаешь .
Обазвать меня клещем. Хм. На будущее вобщето хамить незнакомым людям не культурно вроде. Незнаю. Может меня как то не так воспитали что ли.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5647
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Не пойду я в трампункт. Все пофиг. Сдохну. Ну значит судьба. Реально чет устал. Жить. Всем помагаешь . А в ответ одно хамство. Видимо не на той плане что ли родился или не в то время. К брату хочу. Я потерял его в детстве. Скучаю. Он там. Ждет меня.часто его вспоминаю. Особенно в последнее время.
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3680
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.06.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я один раз доходчиво говорю
Если тонкая душевная организация
То не начинай этот цирк обо мне
На корню урезаю.
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