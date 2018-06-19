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Маркс:
То есть чтобы на работу технички устроиться нужны мозги?
Думаю что с техничкой - это была фигура речи.
Цитата:
Маркс:
Ну и чего добьешься? Попадешь в черный список и будешь изгоем для получения услуг.
И какой выход-то? Как правоохранители вообще узнают о требовании взяток, если никто им не расскажет про это? По-другому попросту никак. Чтобы преступников наказывали - об этом нужно сообщать. Ну и есть практика, когда уже после получения диплома, выпускники пишут анкету о преподавателях - кто и почем.
Цитата:
Маркс:
Знакомые и друзья Николая Валуева тоже не дают взяток и их везде пропускают без очереди. Удивительно, правда?
Умеешь ты не к месту пошутить.