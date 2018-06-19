MedVed820607 Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция... #15





(Пользователи) Сообщений: 47

Регистрация: 15.07.13 (Пользователи) Отправлено: - 18:58 Народ. Может не стоит пока никого ни в чем обвинять. Может с ней случилось чего. Ситуации то разные бывают. Не дай бог конечно, но вдруг окажется что мать украли или вообще лежит где нибудь... И к чему будут тогда ваши высказывания???