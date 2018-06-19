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≡ Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснили прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции, ребенка обнаружили охранники, услышавшие доносившийся из комнаты матери и ребенка детский плач. На вид мальчику около полутора лет.
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§ MedVed820607
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 19.06.18 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ. Может не стоит пока никого ни в чем обвинять. Может с ней случилось чего. Ситуации то разные бывают. Не дай бог конечно, но вдруг окажется что мать украли или вообще лежит где нибудь... И к чему будут тогда ваши высказывания???
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