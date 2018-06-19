Victor Yang Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав? #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 10731

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:38 Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386?1529403121 На лапу приходится давать за место в детском саду, в приличной школе или вузе, за каждую сессию и за диплом, за устройство на работу Источник:



"Приходится" - это для тех кто не предназначен для этого места. В приличной школе или вузе - если ребенок не способен там учится, а родителям очень хочется. За каждую сессию и диплом - это если мозгов своих нет, а "вышку" хочется. На работу - то же самое.

А про детский сад уже неактуально несколько лет - по крайней мере, у нас в городе - ГЧП даёт свои плоды - по своему опыту знаю.

Брать взятки никто не будет, если их не давать. Если требуют - сообщать куда следует. Но при этом, конечно, нужно быть уверенным в своих силах.

Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386#767887 высокопоставленные воры Источник:

Так о ком речь - о ворах или взяточниках? Это очень разные понятия.

Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386 Деклараций о доходах и расходах у нас нет, эту тему аккуратно задвигают за горизонт «народные депутаты» Источник:

С 2020 года все будем её заполнять:

http://egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration



[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2018 - 17:01]