/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Открытый источник огня стал причиной пожара в отделении Костанайской областной больницы		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Открытый источник огня стал причиной пожара в отделении Костанайской областной больницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возгорание в нейрохирургическом отделении областной больницы произошло из-за малокалорийного источника огня. Об этом «НГ» сообщил начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ.
Читать новость

§ bgb
Re: Открытый источник огня стал причиной пожара в отделении...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3809
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.06.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Дело о возгорании рассматривают в отделе дознания местной полиции, который установит виновника пожара и определит меру наказания. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31387

наверно, ту женщину таскают по допросам, а потом назначат виновной...
Профайл

§ MedVed820607
Re: Открытый источник огня стал причиной пожара в отделении...
MedVed820607


(Пользователи)
Сообщений: 47
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 19.06.18 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
наверно, ту женщину таскают по допросам, а потом назначат виновной...

Полюбому сделают крайним владельца кабинета. В правилах наверняка прописано "запрешено использовать чайники, обогреватели на рабочем месте." По идее для чайника должно быть специальное место - столовая (пункт приема пищи) и т.п.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх