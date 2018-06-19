Цитата: Kairat stayer:

Америка действительно государства с демократическими устоями, при этом не на словах, а на деле.



///Врач скорой помощи из Калифорнии . грубо разговаривает с пациентом,

Сын Бордвелла Самуэль не мог встать с больничной койки, в то время как врач настаивала на том, что он «наименее больной из всех, кто здесь есть». По ее мнению, ему стоило покинуть медицинское учреждение.

«Вот как они обращаются с чернокожими людьми в отделении неотложной помощи Лос-Гатос.

Бордвелл попросил успокоительное, однако доктор начала подозревать его в желании получить наркотические препараты. Позднее стало известно, что молодой человек постоянно употребляет противоэпилептическое лекарство, которое не принял в тот день, когда его госпитализировали.////