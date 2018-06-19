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§ NG.kz
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснили прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции, ребенка обнаружили охранники, услышавшие доносившийся из комнаты матери и ребенка детский плач. На вид мальчику около полутора лет.
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* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4849
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слов нет, одни маты.
Я б таких матерей на исправ. работы на пяток лет в детдома и интернаты отправлял, на самую черновую работу.
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§ bgb
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3809
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.06.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я бы не искал. раз бросила - значит не нужен. если искать его мать, то только для того, чтобы стерилизовать....
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§ Vital
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Согласись. Пусть уж лучше так, чем новости про то как" мамы" в мусорные контейнеры детей новорожденых выкидывают. Тут у малыша есть шанс остатся живым , возможно и семью новую найти
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* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4849
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не соглашусь. Потому что это так же жестоко. В первую очередь по отношению к психике ребенка. Чем думала она ранее, когда легла в постель,, а потом собралась рожать. И не надо ее защищать, сердобольность тут не прокатит. Если даже что то не так пошло в жизни, есть дома малюток, на крайний случай /но и это не выход/.
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§ Алиса
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Алиса


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Сообщений: 4172
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.06.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Тоже не могу понять как можно было так кинуть. Есть учреждения, где могут принять ребенка - мало ли какие в жизни обстоятельства. Что-то изменится в жизни - заберешь ребенка назад. Побоялась огласки? Так сейчас еще хуже себе сделала - столько проклятий в ее адрес идет, уже не веду речь когда выяснят кто - ее и привлекут к ответственности.
Цитата:
Обликоморале:
Чем думала она ранее, когда легла в постель, а потом собралась рожать.

Это вообще труднопонимаемо. Минуты удовольствия двух особей (такие только так) для ребенка оказываются годами мучений. Хорошо, если усыновят и он знать не будет того,кто его кинул. Но ведь может и обозлиться. А она сама не будет каждую секунду помнить о том ЧТО сотворила?
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§ Vital
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цитата:
Алиса:
Женщины не всегда ложатся в постель что б родить. Есть категория другая, кто то за деньги, кто то для интереса. Отец у ребенка есть? Он почему не участвует в этом ? Он вабще знает о его существование? Я разведен. Но мои дети одеты с иголочки. У них компы , телефоны , игровые приставки все последних моделей. ( и это все не в алиментах, это отдельно все идет)Все у них есть. Они когда звонят и просят : пап поехали в кинотеатр. Я еду с удовольствием. Сажусь рядом и мы вместе смотрим мультики.
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* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4849
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну это твои дети.
Развод разводом, но ты же их не бросил.
Отцов отказывающихся от своих детей и шарахающихся от алиментов, тоже не могу понять и принять.
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§ 112
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13148
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сажусь рядом и мы вместе смотрим мультики.

Таких как ты очень мало..
В основном папашки на всегда сбегают от своих детишек, так думаю лучше, нужно дать матери шанс наладить жизнь с другим мушчиной наверно, и как следствие чтобы эти дети уже его называли папой..
Ну если маленькие..
А так морочить головы и им и себе и бывшей, ну у нас не Европа, где это в порядке вещей..
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§ Алиса
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4172
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.06.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Женщины не всегда ложатся в постель что б родить.

Но ведь и не каждый мужчина ложится в постель и думает,что может неожиданно стать папой... Собственно, для любого участника последствие "постели" может стать "сюрпризом".

Цитата:
Vital:
Я еду с удовольствием.

Соглашусь с Мариком. Не все папашки, оставив жену, продолжают общаться с детьми. Кому-то проще отдавать некую сумму и на этом забыться.
Цитата:
Vital:
Отец у ребенка есть? Он почему не участвует в этом ?

Виталь, а когда мужчина ложится в постель он тоже мозг включает? Не так давно было весьма распространенным мнением, что женщина должна думать о последствиях - хм хм..., а от мужчины - взятки гладки ....
Никак не можем в голову себе ввести некую установку, что каждое наше действие может иметь последствия и отвечает каждый!!! - особенно в случае появления ребенка. У нас даже ребенок уже может знать, что дети не в капусте появляются, и даже знают как это делается, что это "круто и по - взрослому и т.д.. Но ребенку (подростку) никто ни не разъясняет о последствиях этих "удовольствий", этой "взрослости" причем на всю жизнь....
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§ Vital
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Мужчины разные бывают, за всех не буду говорить. Скажу из своей жизни. Познакомился с нашей в местном магазе продавщицой. На вид очень сексуальная, у нее тело в норме, я сразу запал . Я если че то захочу я добьюсь. Вобщем она уже через неделю у меня дома. Ну мы с ней уже сутки. На вторые она пришла со своими детьми, две дочи у нее. Я ей говорю: слушай я вабщето не собирался удочерять и женится на тебе. Мне нужно было просто секс. Давай досвидания, нафиг лишние проблемы. Я к тому что когда мужчина ложится спать, это незначит что он хочет детей на рожать. Просто секс, безопаснный. А женщины о чем вабще думают? Можно же просто заниматся безопасным сексом? Щас в аптеках все есть для этого.
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§ Алиса
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4172
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.06.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Скажу из своей жизни.

вот в том то и дело: каждый со своими тараканами и представлениями - ей одно надо, тебе другое, а итог какой? Хорошо, что третьего не состряпали за эти "сутки"))

кстати, в КН новая информация про ребенка есть

[Исправлено: Алиса, 19.06.2018 - 16:19]
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* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4849
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Хорошо, что третьего не состряпали за эти "сутки"))

А может и состряпали, да она пока до поры, до времени молчит.
Потом, как предъявит. И на жилплощадь тоже. :lol: :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А может и состряпали. Тогда я вабще не понимаю не че в этом. Тогда почему она молчит. Почему не говорит что у меня еще кто то есть. Может эта тоже такая. Может он мой? Сколько у меня их было? Счет потерялся. . Надо днк сделать. :lol:
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* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4849
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Женщин понять сложно. Говорят, был один мужчина, который их понял. Но он сразу умер от разрыва мозга. А вообще, чот флудить начали.
Надеюсь и мамашку найдут. И с пацаненком все будет в порядке.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34760&forumid=1
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