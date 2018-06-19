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Vital:
Женщины не всегда ложатся в постель что б родить.
Но ведь и не каждый мужчина ложится в постель и думает,что может неожиданно стать папой... Собственно, для любого участника последствие "постели" может стать "сюрпризом".
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Vital:
Я еду с удовольствием.
Соглашусь с Мариком. Не все папашки, оставив жену, продолжают общаться с детьми. Кому-то проще отдавать некую сумму и на этом забыться.
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Vital:
Отец у ребенка есть? Он почему не участвует в этом ?
Виталь, а когда мужчина ложится в постель он тоже мозг включает? Не так давно было весьма распространенным мнением, что женщина должна думать о последствиях - хм хм..., а от мужчины - взятки гладки ....
Никак не можем в голову себе ввести некую установку, что каждое наше действие может иметь последствия и отвечает каждый!!! - особенно в случае появления ребенка. У нас даже ребенок уже может знать, что дети не в капусте появляются, и даже знают как это делается, что это "круто и по - взрослому и т.д.. Но ребенку (подростку) никто ни не разъясняет о последствиях этих "удовольствий", этой "взрослости" причем на всю жизнь....