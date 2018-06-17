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§ NG.kz
«Грация и Сила!» - награждение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«НГ» завершила конкурс «Грация и Сила!» для парней и девушек, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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§ 112
Re: «Грация и Сила!» - награждение
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13148
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красиво, и главное бесплатно..
Можно все тело разрисовать..
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§ Vital
Re: «Грация и Сила!» - награждение
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне понравилась участница 12 .которая когда не чем занятся содится на велик и в федоровку гонять начинает.
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