Цитата: Vital:

Женщины не всегда ложатся в постель что б родить.

Но ведь и не каждый мужчина ложится в постель и думает,что может неожиданно стать папой... Собственно, для любого участника последствие "постели" может стать "сюрпризом".



Цитата: Vital:

Я еду с удовольствием.

Соглашусь с Мариком. Не все папашки, оставив жену, продолжают общаться с детьми. Кому-то проще отдавать некую сумму и на этом забыться.

Цитата: Vital:

Отец у ребенка есть? Он почему не участвует в этом ?

Виталь, а когда мужчина ложится в постель он тоже мозг включает? Не так давно было весьма распространенным мнением, что женщина должна думать о последствиях - хм хм..., а от мужчины - взятки гладки ....

Никак не можем в голову себе ввести некую установку, что каждое наше действие может иметь последствия и отвечает каждый!!! - особенно в случае появления ребенка. У нас даже ребенок уже может знать, что дети не в капусте появляются, и даже знают как это делается, что это "круто и по - взрослому и т.д.. Но ребенку (подростку) никто ни не разъясняет о последствиях этих "удовольствий", этой "взрослости" причем на всю жизнь....