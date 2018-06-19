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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32929
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты. А коррупционеров не убывает.
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5637
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья я понял о чем. Аркадий просто хочу вытыщить предложение о садике. Не рубля , не тиинки я не кому не заплатил. Пришел, записал и мои были в садике. Я не верю не кому кто говорит что ребенка устроить в садик это проблема. Ментам да. Давал взятки. Они не могут шевилится за зарплату. 2000 теньге дал что б у ребенка потерявшийся телефон нашли. А самое смешное что он оказался в соседском подьезде. Потом заявление забрал. Пусть дальше живет со своей черной душой безстыжой
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* Мишаня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.06.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не просматриваете ли аналогию, уважаемые земляки?

Коротко: надо. А дальше-то что? Система сама себя не поменяет. Народ всё устраивает, волеизъявление это показывает. Что еще? Констатировали факт - хорошо. 27 лет строилось, и еще будет строиться.
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* Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10727
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На лапу приходится давать за место в детском саду, в приличной школе или вузе, за каждую сессию и за диплом, за устройство на работу Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386?1529403121


"Приходится" - это для тех кто не предназначен для этого места. В приличной школе или вузе - если ребенок не способен там учится, а родителям очень хочется. За каждую сессию и диплом - это если мозгов своих нет, а "вышку" хочется. На работу - то же самое.
А про детский сад уже неактуально несколько лет - по крайней мере, у нас в городе - ГЧП даёт свои плоды - по своему опыту знаю.
Брать взятки никто не будет, если их не давать. Если требуют - сообщать куда следует. Но при этом, конечно, нужно быть уверенным в своих силах.
Цитата:
высокопоставленные воры Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386#767887

Так о ком речь - о ворах или взяточниках? Это очень разные понятия.
Цитата:
Деклараций о доходах и расходах у нас нет, эту тему аккуратно задвигают за горизонт «народные депутаты» Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386

С 2020 года все будем её заполнять:
http://egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2018 - 17:01]
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* Мишаня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.06.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Брать взятки никто не будет, если их не давать

Да, есть доля правды. Однако...Цитата:
Victor Yang:
За каждую сессию и диплом - это если мозгов своих нет, а "вышку" хочется

Тут не соглашусь. Ребенок получил бакалавра. Поехал в Алматинский энергетический институт (универ - не помню). Да, сказали там, видим умный парень. "Но вы не потянете финансово" - было сказано. Как вам кажется, что это значило? Правильно - дай на лапу. В итоге ребенок в РФ получил бесплатно ученую степень магистра. На отлично, с защитой на английском. Успешный человек теперь, я считаю.
А останься он в РК и обучись "без лапы", думаю стране бы пригодился. А так он пригодился в другой стране.
Может исключение из вашей "картины", но это факт!
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* Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10727
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
"Но вы не потянете финансово" - было сказано. Как вам кажется, что это значило? Правильно - дай на лапу.

Так почему не сообщили куда следует? Ещё бы и премию от государства получили. Вот пока все молчат - так и будет продолжаться без конца пока взяточник будет уверен, что 98% потенциальных взяткодателей никуда не сообщат.
Я понимаю, что это дополнительная головная боль для того у кого потребовали взятку, да учиться там может некомфортно.
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