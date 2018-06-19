Цитата: Обликоморале:



Тоже не могу понять как можно было так кинуть. Есть учреждения, где могут принять ребенка - мало ли какие в жизни обстоятельства. Что-то изменится в жизни - заберешь ребенка назад. Побоялась огласки? Так сейчас еще хуже себе сделала - столько проклятий в ее адрес идет, уже не веду речь когда выяснят кто - ее и привлекут к ответственности.

Цитата: Обликоморале:

Чем думала она ранее, когда легла в постель, а потом собралась рожать.

Это вообще труднопонимаемо. Минуты удовольствия двух особей (такие только так) для ребенка оказываются годами мучений. Хорошо, если усыновят и он знать не будет того,кто его кинул. Но ведь может и обозлиться. А она сама не будет каждую секунду помнить о том ЧТО сотворила?