/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как выяснили прибывшие на место сотрудники ювенальной полиции, ребенка обнаружили охранники, услышавшие доносившийся из комнаты матери и ребенка детский плач. На вид мальчику около полутора лет.
Читать новость

* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4844
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слов нет, одни маты.
Я б таких матерей на исправ. работы на пяток лет в детдома и интернаты отправлял, на самую черновую работу.
Профайл

§ bgb
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3809
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 19.06.18 - 11:57
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ Vital
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5633
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Согласись. Пусть уж лучше так, чем новости про то как" мамы" в мусорные контейнеры детей новорожденых выкидывают. Тут у малыша есть шанс остатся живым , возможно и семью новую найти
Профайл

* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4844
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Не соглашусь. Потому что это так же жестоко. В первую очередь по отношению к психике ребенка. Чем думала она ранее, когда легла в постель,, а потом собралась рожать. И не надо ее защищать, сердобольность тут не прокатит. Если даже что то не так пошло в жизни, есть дома малюток, на крайний случай /но и это не выход/.
Профайл

§ Алиса
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4170
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 19.06.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Тоже не могу понять как можно было так кинуть. Есть учреждения, где могут принять ребенка - мало ли какие в жизни обстоятельства. Что-то изменится в жизни - заберешь ребенка назад. Побоялась огласки? Так сейчас еще хуже себе сделала - столько проклятий в ее адрес идет, уже не веду речь когда выяснят кто - ее и привлекут к ответственности.
Цитата:
Обликоморале:
Чем думала она ранее, когда легла в постель, а потом собралась рожать.

Это вообще труднопонимаемо. Минуты удовольствия двух особей (такие только так) для ребенка оказываются годами мучений. Хорошо, если усыновят и он знать не будет того,кто его кинул. Но ведь может и обозлиться. А она сама не будет каждую секунду помнить о том ЧТО сотворила?
Профайл

§ Vital
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5633
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цитата:
Алиса:
Женщины не всегда ложатся в постель что б родить. Есть категория другая, кто то за деньги, кто то для интереса. Отец у ребенка есть? Он почему не участвует в этом ? Он вабще знает о его существование? Я разведен. Но мои дети одеты с иголочки. У них компы , телефоны , игровые приставки все последних моделей. ( и это все не в алиментах, это отдельно все идет)Все у них есть. Они когда звонят и просят : пап поехали в кинотеатр. Я еду с удовольствием. Сажусь рядом и мы вместе смотрим мультики.
Профайл

* Обликоморале
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4844
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну это твои дети.
Развод разводом, но ты же их не бросил.
Отцов отказывающихся от своих детей и шарахающихся от алиментов, тоже не могу понять и принять.
Профайл

* 112
Re: Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13145
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.06.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Сажусь рядом и мы вместе смотрим мультики.

Таких как ты очень мало..
В основном папашки на всегда сбегают от своих детишек, так думаю лучше, нужно дать матери шанс наладить жизнь с другим мушчиной наверно, и как следствие чтобы эти дети уже его называли папой..
Ну если маленькие..
А так морочить головы и им и себе и бывшей, ну у нас не Европа, где это в порядке вещей..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: 112

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 123
Пользователей: 1
Всего: 124

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх