/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 807 из 807«1...805806807
§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 378
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Америка действительно государства с демократическими устоями, при этом не на словах, а на деле.


///Врач скорой помощи из Калифорнии . грубо разговаривает с пациентом,
Сын Бордвелла Самуэль не мог встать с больничной койки, в то время как врач настаивала на том, что он «наименее больной из всех, кто здесь есть». По ее мнению, ему стоило покинуть медицинское учреждение.
«Вот как они обращаются с чернокожими людьми в отделении неотложной помощи Лос-Гатос.
Бордвелл попросил успокоительное, однако доктор начала подозревать его в желании получить наркотические препараты. Позднее стало известно, что молодой человек постоянно употребляет противоэпилептическое лекарство, которое не принял в тот день, когда его госпитализировали.////
Профайл

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4844
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в США тем временем застрелили уже второго рэпера за день. В Питтсбурге по автомобилю Трейвона Смарта, выступавшего под псевдонимом Jimmy Wopo, открыли огонь из другой машины. Он скончался в местной больнице.
За первого, 20 летнего, чуть ли не с утюгов вещали сегодня с утра.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 807 из 807«1...805806807
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Обликоморале

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 116
Пользователей: 1
Всего: 117

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх