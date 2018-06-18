Мишаня Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 534

Регистрация: 13.03.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:23 три раза перечитал текст. Ничего не понял, что хотел сказать министр. То ли это второй "патамушта", то ли редакция так преподнесла. Замнут разгильдяйство. Ох замнут. Зачеи проводить эксперимент, чтобы исключить столкновение? Столкновение середины состава с коровой? Или передняя часть состава с локомотивом просочилась через корову (препятствие), а вагоны, начиная с 13го - несчастливые.... Вообще бред из уст министра. Не знаешь специфики - лучше жуй