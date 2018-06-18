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≡ Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сегодня были визуальные съемки, окончены, инструментальные съемки ведутся", - сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек в кулуарах форума "Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей" в Астане.

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§ drakon
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14008
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не - понял. Причём тут министр по
Инвестициям и развитию. И крушение
поезда?... :-o
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§ Menden1968
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Menden1968


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Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу

Так где версиии?Два раза перечитал так и не понял...одно что локо будут ещё раз проверять.Может машинист не правильно повернял руль...насколько знаю руля у локо нет.Скорее дело в ж.д. полотне.
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* 112
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13145
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее тот сварной виноват, из за которого бедным монополистам пришлось поднять цены на бензин и дизтопливо..
Что то он не так там приварил рельсу..
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§ Menden1968
Мenden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то он не так там приварил рельсу.

Марик так у вас рельсы не сваривают не позваляет температурный режим.....у нас в Европе это делают.Давай другую версию.
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§ Vital
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5633
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг. Если интереснно. У меня есть ролики на васап могу скинуть. В плане том что б инфа была полная. Правда там маты. Я думаю вы спрааитесь
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§ лимон
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 714
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.06.18 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, в кабинах машинистов есть что-то подобное видеорегистраторов?
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§ Мишаня
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.06.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
три раза перечитал текст. Ничего не понял, что хотел сказать министр. То ли это второй "патамушта", то ли редакция так преподнесла. Замнут разгильдяйство. Ох замнут. Зачеи проводить эксперимент, чтобы исключить столкновение? Столкновение середины состава с коровой? Или передняя часть состава с локомотивом просочилась через корову (препятствие), а вагоны, начиная с 13го - несчастливые.... Вообще бред из уст министра. Не знаешь специфики - лучше жуй
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§ Мишаня
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 534
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.06.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Марик так у вас рельсы не сваривают не позваляет температурный режим.....у нас в Европе это делают

Почетный железнодорожник, типа высказавшегося министра? Сваривают, еще как! Может плети короче, чем в ваших европах, но уверяю, такие же бесстыковые.
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§ Маркс
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 11:53
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§ Маркс
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 12:10
Комментарий проходит проверку.
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