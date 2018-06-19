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≡ 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32926
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поводом для судебного разбирательства стали результаты проверки, проведенной в мае этого года. В ходе проверки в одном из магазинов Затобольска был обнаружен алкоголь, на который не оказалось сопроводительных накладных.
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§ Обликоморале
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4844
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)
Не Добринцоффа ли хлопнули?
'' погнавщегося за сверхприбылью '' :lol:
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§ Добринцофф
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.06.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не Добринцоффа ли хлопнули?
'' погнавщегося за сверхприбылью

Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули,после этого документы на каждую бутылку с поставщиков требую.
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§ Seviriya
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули

пять лет назад трава была зеленее и солнце ярче и вообще были мысли про СССР :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
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§ Маркс
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не Добринцоффа ли хлопнули?

Не Добринцофф ли конкурентов убирает?
Должен остаться только один - горец монополист.
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§ Обликоморале
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4844
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Ты думаешь этот ''проженный капиталист'' на такое способен? Видимо я чего то о нем, что знаешь ты не знаю.. ;-) вай-вай. :lol:
Задумался, а почему бы и нет. Как там у Курлы Мурлы сказанно.
Перевод вольный: - где капиталист почувствует прибыль свыше 100%, он берегов не чувствует. :-)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34759&forumid=1
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