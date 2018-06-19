Обликоморале Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4844

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:36 Цитата: Маркс:

Ты думаешь этот ''проженный капиталист'' на такое способен? Видимо я чего то о нем, что знаешь ты не знаю.. вай-вай.

Задумался, а почему бы и нет. Как там у Курлы Мурлы сказанно.

Перевод вольный: - где капиталист почувствует прибыль свыше 100%, он берегов не чувствует.



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34759&forumid=1