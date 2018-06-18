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§ NG.kz
Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Толстого в Костанае автобус маршрута №7 не может проехать по улице, об этом сообщил очевидец на редакционный WhatsApp "НГ".
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§ Vital
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хоть на чем. Хоть на автобусе. Хоть на тракторе.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=34758&post_id=767823&order=0&viewmode=flat&pid=767822&forumid=1#767823
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§ Vital
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:
Я даже и не собираюсь не какой там карбюратор перебирать. Хочешь перебирать? Да ради бога. Удачи. Мой дед перебирал .отец. ты че? Хочешь что б я перебирал? Для этого есть сто. Пусть они там и перебирают.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34758&viewmode=flat&sortorder=0&start=0
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§ 112
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Аль Фараби не скажу где, мне мой товарищ говорил что не пропустил объект..
Но этот домище в 15 метров в высоту построился благополучно, накрыл как говорят в Амъерике "стол"..
А пусть водятелы жыпов и автобусов воюют меж собой, тем более по правилам автобусник прав..
Но на самом деле?
Нам предлагают грызться меж собой, в угоду нашим местячковым Олигархам, что мы и делаем с Огромным Удовольствием..
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§ Seviriya
Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 00:01
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§ 112
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.06.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И водятел автобуса скорее бастанул не против водятела Жипа..
Скорее всего его выходка была против беспредела чиновников, которые надарили Уважаемым городские территории за его величество Личное Бабло..
Я когда еду по Толстово, именно о том и думаю..
Просто нас учат в меру нашего недообразования и холопства, думать что виноват сосед, брат, тот водятел на жипе..
Мы их и виним, к своему счастью, но к сожалению в совокупности..
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§ 112
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 19.06.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И это кстати так везде..
Уважаемые, пользуясь своей неприкосновенностью стравливают нас, народишко друг с другом, решая, кому холопить или кого вышвырнуть вон..
В основном все большинство холопит..
В этом проблема..
Тот же водятел автобуса покажет пальцем на водятела жыпа, а вот как на самом деле?
На самом деле это наглядный Беспредел Уважаемых..
Ой, что то мне это опять нечто напомнило..
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§ Seviriya
Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 00:15
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§ Vital
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Северия. А ты че ко мне так не равнодушна? Знакомы?
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§ Seviriya
Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
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