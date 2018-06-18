112 Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае #19





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13143

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:09 И водятел автобуса скорее бастанул не против водятела Жипа..

Скорее всего его выходка была против беспредела чиновников, которые надарили Уважаемым городские территории за его величество Личное Бабло..

Я когда еду по Толстово, именно о том и думаю..

Просто нас учат в меру нашего недообразования и холопства, думать что виноват сосед, брат, тот водятел на жипе..

Мы их и виним, к своему счастью, но к сожалению в совокупности..