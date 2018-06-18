Цитата: Vital:

Там можно было заехать на бордюр и все был б нормально.

Конечно, можно было бы.... Я тоже подумала сразу об этом. НО!!! Но не водителю автобуса - общественного транспорта. А где гарантия, что ничего не случится - водитель несет ответственность за пассажиров!!! - об этом нельзя забывать... На личном авто каждый что хочет то и делает - он за себя отвечает, а у водителя иные обязанности.

иил как вариант: что там не стоит за кустом гаишник? - последствия известны...



ЗЫ: и на будущее - на "ты" , как будто первый день на форуме; к тому же, я не на много старше тебя