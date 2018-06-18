/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице Толстого в Костанае автобус маршрута №7 не может проехать по улице, об этом сообщил очевидец на редакционный WhatsApp "НГ".
Читать новость

§ Vital
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор. Давай те так!. Пробка образовалась НЕ из джипа. Если в этом автобусе сидел профи. То он заранее увидил бы проблему. Я щас не собираюсь обсуждать чела который поставил джипа. Он мог же .водитель автобуса предвидеть проблему? Мог. Фига ты полез зная что не смодешь обьехать и тем самым создал пробку
Профайл

§ Seviriya
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Фига ты полез зная что не смодешь обьехать и тем самым создал пробку

мда...................как все кисло и пресно , а главное предсказуемо :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Профайл

§ Алиса
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.06.18 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Он мог же .водитель автобуса предвидеть проблему?

Виталь, вот ты подумай - как водитель мог что-то предвидеть? Ему маршрут указали - он по нему и ездит, явно родной маршрут перекрыт. А вот водитель "жыпа", как говорит Марик, - самый настоящий водятел! Это у него мозги должны быть включены - где ставить свой весьма объемный автотранспорт в условиях перекрытых дорог. Короче, ума нет у одного, а страдают массы...

[Исправлено: Алиса, 18.06.2018 - 23:21]
Профайл

§ Vital
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Алиса вы немного не правильно воспринимаите ситуацию. Подругому попробую. К примеру . Я профи. Я могу много че. И если я буду в каждого барана( не че личного хозяина джипа) то пробка будет постоянно и регулярно образовыватся . Я б к примеру прижался в право и стал бы ждать. Или в лево чуть раньше вышел бы на обочину. Судя по видео. Там можно было заехать на бордюр и все был б нормально.
Профайл

§ Vital
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Seviriya:

Чудо. Че тебе там кисло?
Профайл

§ Seviriya
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я профи. Я могу много че

ога! все только и исключительно на словах, а так даже карбюратор перебрать не в силах. не мужык :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ elektron
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если в этом автобусе сидел профи. То он заранее увидил бы проблему.

Как можно что то видеть чего не видно. Разве что всевидящим нужно быть или уж свет в конце туннеля познать. правила вообще то существуют. ;-) Цитата:
Алиса:
Виталь, вот ты подумай

Да он стебётся просто. 8-)

А в принципе, можно было объездную организовать, на нужном уровне. И парковку вообще запретить. Общественный транспорт должен иметь преимущество.
Профайл

§ Алиса
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.06.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Там можно было заехать на бордюр и все был б нормально.

Конечно, можно было бы.... Я тоже подумала сразу об этом. НО!!! Но не водителю автобуса - общественного транспорта. А где гарантия, что ничего не случится - водитель несет ответственность за пассажиров!!! - об этом нельзя забывать... На личном авто каждый что хочет то и делает - он за себя отвечает, а у водителя иные обязанности.
иил как вариант: что там не стоит за кустом гаишник? - последствия известны...

ЗЫ: и на будущее - на "ты" , как будто первый день на форуме; к тому же, я не на много старше тебя ;-)
Профайл

§ Seviriya
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
уж свет в конце туннеля познать.

увы он не Данко, не познал
Профайл

§ Vital
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5631
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не спорь.со мной. Если я вижу проблему . Я ею обьеду. А ты теска ? Встанишь и будешь всем мешать? Будешь как он на джипе . Будешь всем мешать? Проблему будешь создавать всем ?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=767816&topic_id=34758&forumid=1#767816
Профайл

§ elektron
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.06.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Проблему будешь создавать всем ?

Я описал своё видение ситуации выше.
На джипе, даЦитата:
Vital:
Я ею обьеду


А на автобусе?

Организация страдает одноко :-x
Профайл

§ 112
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Тут никто не виноват, водятел автобуса пошел на принцип, жып или что то там, припарковался правильно..
Кстати водятелы автобусов за бабло хоть по чему проедут, а тут простой бордюрчик..
Никто не увидел массивного козырька, или крыши?
Что это за здание, которое перекрыло это узкую дорогу в одно авто?
Кто нарушил тут все правила и поставил этот домище или магазин прямо на проезжей части?
Нужно смотреть Над, а не довольствоваться ситуацией "В", и делать потому неправильные выводы исходя из Общей ситуации..
А посему, это здание и его Хозяина признать нарушителем и снести к чьертовой матьери..
Профайл

§ Алиса
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.06.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А в принципе, можно было объездную организовать, на нужном уровне.

уже негде объезжать - почти все центральные улицы перекрыты. Вечером пробки (местного уровня) Абая (от стомеда) - до 59 аптеки - кошмарики: автобус посреди улицы порой останавливается, чтобы пассажиров высадить/посадить. Тарана от Абая - перекрыта: Алтынсарина от спортзала до дворца пионеров - перекрыта; Алтынсарина от церкви до Орджоникидзе - перекрыта, а это движение немалого количества автобусов с КСК в КЖБИ. Маршруты автобусов, по этим и другим улицам, естественно сменились: кто - где/куда... И даже по таким вот односторонним улочкам.
Удобства в городе сумасшедшие: причем сразу так одновременно по многим направлениям и для всех....
Профайл

§ 112
Re: Автобус заблокирован машинами на улице Толстого в Костанае
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13143
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах, только увидел по Толстово..
Ну так если разрешили коммерсантам отобрать часть проезжей части, то тогда и соедините эти два потока в одну улицу, вырубите к чертям там середину и поставьте асфальт..
И будет вам Амангельды 2, просторно и вместимо..
Правда там тоже такой же магазин известно кого, отобрал дорогу как говорится..
Думаю и тут интересы "этого человека"..
Которому никто и слова не скажет в нашем государстве..
Пока что..
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 106
Пользователей: 0
Всего: 106

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх