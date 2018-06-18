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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самарские власти наградили сербского игрока сертификатом на автомобиль Lada
(link: https://rsport.ria.ru/russia2018_news/20180618/1138167620.html:lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#ЧМ2018
Тренер Сборной Панамы пообещал набрифинге для журналистов: если его команда выйдет из группы на ЧМ, выпить две бутылки водки! 🥃
Наш человек 8-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Троих мексиканских и одного иранского болельщика отправили в СИЗО по подозрению в краже. Мексиканец уже успел пожаловаться на плохое питание и предложил полиции свои услуги в качестве повара. Наверно эмигрировать решил таким способом.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поскольку у Бельгии не получалось забить в штрафной, Мертенс взял и забил с дальней дистанции. По мне, третий самый красивый гол на турнире после голов Черышева и Коларова.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4835
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И куда сегодня все пропали, даже Юджин забросил ветку.
Либо понедельник тяжелый, либо переживают до сих пор за поражение немцев и ничью бразильцев.
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