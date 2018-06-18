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≡ "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство сельского хозяйства провело отчетную встречу с населением, где обсуждали основные направления развития отрасли. Граждане интересовались, как получить кредиты для открытия своего бизнеса, начать экспортировать и какие направления сельского хозяйства лучше развивать.
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* 112
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Епонская лапша конечно же это не плохо..
Он все ел и все видел..
Бедные журналисты в своей жизни ничего..
Тогда каково нам тут на окраине, ни епонской лапши ни рыбы, кстати которую привозят под пиво, дороже мяса даже стоит..
Наверно Епонская?
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* 112
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Килька..
Если она с Каспия, то обязательно с серой или другими сопутствующими от нефти материалами, потому ее сразу маринуют и в банки..
Где Епонская килька?
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§ bgb
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3807
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.06.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где Епонская килька?[/
в епонии)))
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§ Volonter
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1414
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.06.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сказали, что оно без вкуса, запаха Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31374
стесняюсь спросить, а для чего тогда сие питие, коли с закрытыми глазами от воды не отличить?..
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§ Menden1968
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90е я тоже её сьел немерное количество когда в машине жил....
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§ Ваш земляк
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.06.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поседел и облысел Умирзак Естаевич...По мне, так лучший из всех акимов Кустанайской области.
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§ pandit
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 18.06.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жду программ финансирования 2019 года, анонсировано вливание нескольких трл тенге. Буду пробовать создать семейную ферму, если условия будут адекватные. В этом году 3 недели времени просто потерял - обошел банки с проектом в 15 млн тенге (10 коров, сыроварня, небольшой трактор), залог позволял + гарантии "Даму". Результат НОЛЬ, вата, переливание из пустого в порожнее, одни разговоры со стороны банков. Не работает это финансирование. Ждем-с...
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