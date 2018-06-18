112 Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13134

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:13 Епонская лапша конечно же это не плохо..

Он все ел и все видел..

Бедные журналисты в своей жизни ничего..

Тогда каково нам тут на окраине, ни епонской лапши ни рыбы, кстати которую привозят под пиво, дороже мяса даже стоит..

Наверно Епонская?