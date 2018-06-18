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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 75 из 75«1...737475
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13133
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я так и не врубился как оно тут все подсоединено было..



Попробую сам что ли..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13133
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предварительно дома укрепляем пластины доп болтами, чтобы не болталось и изолентой делаем так, чтобы при установке не бегало..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13133
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то намечается..
Главное чтоб как дома вчера ночью при проверке не грохнуло, пытался включатель всобачить..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13133
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все..
Проверяем фазу, стоит правильно..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13133
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверяем свет..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13133
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь дело техники закрутить эту неожиданно валявшуюся в таком виде переноску в погреб..
Нет вилок просто с собой..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13133
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переноска в разборном виде..
Обычная коропка за 100 тенге и обычный китайский патрон за 200..
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Страница 75 из 75«1...737475
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