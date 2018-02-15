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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 74 из 75«1...72737475»
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.02.18 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вешаем в спальню картину ручной работы из Кода Да Винчи..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.02.18 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В зал ставим спокойную картину Ван Де Гога - Гуси прилетели..
Или улетели..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Балкон у клиентиков..



Его заливало уже 12 лет безбожно, из за отсутствия карниза вообще..
Только в том году завершили кладку карниза, спасибо председателю.новому с ПКСК..
Заделали альпинисты крышу балкона к стене рубероидом.
И вот вчера заметил что его уже как то подозрительно качает при нажатии..
Решил немного укрепить..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взял три бруска 40 на 50 по 2 метра по 300 тенге за штуку..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В домострое накупил каких то всяких уголков.
Шурупов разных пока у меня навалом..



Ну и будем что нибудь выдумывать..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах да.
Ножовку взял американскую.
Ну пилит боле менее..
Взял в том году российскую за какие то большие деньги, пилила только в один конец.
Отдал ее в деревню.
Может мне такая попалась..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все, дело сделано..
По колхозному конечно, но практично..
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Аноним
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 18.05.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Его заливало уже 12 лет безбожно, из за отсутствия карниза вообще..
Только в том году завершили кладку карниза, спасибо председателю.новому с ПКСК..
Заделали альпинисты крышу балкона к стене рубероидом.
И вот вчера заметил что его уже как то подозрительно качает при нажатии..
Решил немного укрепить..

Что качает? Балкон? Карниз? Или раму со стеклом?

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.05.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Или раму со стеклом?

Рама со стеклом прохудилась.
На 0.5 мм уже с одной стороны от боковушки отошла, с другой на 0.3 примерно..
Так, по периметру наколотил брусков, по фассаду внахлест получилось, для уверенности..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К делам мирским..
Если взяли вот такой вот недорогой российский удлинитель для соток и прочей дребедени и с удивлением обнаруживаете что до утра сотка не зарядилась, разберите его..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из валяющегося барахла найдите такие вот болтики с гаечками и сверло..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что получилось..



Ох и повозился же я с обрезкой болтиков..
Тем более один из крепежей сломан, пришлось опять мыслить нестандартно и оставить большой болтик упор..
Как видим туь нет вообще стопора с двумя болтиками, потому обматываем провод внутри, чтобы не рвало на соединениях..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.06.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все..
Удлинитель маде ин Россия наконец то доведен до ума в маде ин Казакстан..



Но скажу металл там мягкий сильно, эти пластины, и это только временный выход..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, купил гараш и теперь со всем этим что то нужно делать..
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§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дома вот нашел какое то барахло и надеюсь рабочие автоматики на 20..
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Страница 74 из 75«1...72737475»
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