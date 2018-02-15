Цитата: 112:

Его заливало уже 12 лет безбожно, из за отсутствия карниза вообще..

Только в том году завершили кладку карниза, спасибо председателю.новому с ПКСК..

Заделали альпинисты крышу балкона к стене рубероидом.

И вот вчера заметил что его уже как то подозрительно качает при нажатии..

Решил немного укрепить..

Что качает? Балкон? Карниз? Или раму со стеклом?