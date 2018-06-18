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≡ "Учитывая неоднократные обращения" - проблему электрификации дачных обществ прокомментировал аким Костанайского района		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Учитывая неоднократные обращения" - проблему электрификации дачных обществ прокомментировал аким Костанайского района
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32920
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Людям, которые купили на Притобольских и Тимирязевских дачах участки в 2014 году, в акимате Костанайского района пообещали, что скоро будут проводить электричество. Но прошло 4 года, а свет здесь так и не появился.
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§ 112
Re: "Учитывая неоднократные обращения" - проблему...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13128
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато нашего полку прибыло..
Теперь будут как и я, который взял дачу для автомойки, сажать картошку и выращивать огурцы..
Наоборот даже лучше.
У меня тоже на даче нет света..
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