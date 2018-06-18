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§ NG.kz
Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в Костанайской области собираются бороться с кражами
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32919
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из 183 карманных краж, которые произошли за несколько последних дней, 62 были совершены в автобусах. Об этом сегодня, 18 июня, на совещании в акимате Костаная сообщил первый заместитель начальника ДВД Костанайской области Жанболат УЛЬЖАБАЕВ.
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§ Алиса
Re: Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.06.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На данный момент всего 900 из 84 992 квартир и домов областного центра оборудованы видеокамерами

и толку?)) НУ установили в подъезде камеру, так она хронически отключена.
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* Seviriya
Re: Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесполезное занятие , увы.
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