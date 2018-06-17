alex_60 Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 376

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:57 ///Настоящим лидером прошедшей недели стал узбекский сум, подорожавший на 4,2%. Лидерами роста, хотя рост был довольно слабым, стали российский рубль и молдавский лей, подорожавшие за неделю на 0,46%. Немного подорожали к доллару (на 0,15%) украинская гривна и, что особенно важно, киргизский сом, который достаточно долго не менялся в цене. Армянский драм прибавил к доллару 0,09%, азербайджанский манат опять остался нейтральным.



Лидером снижения оказался казахстанский тенге, потерявший в стоимости 1,33%.



Не повезло также белорусскому рублю, который понизился к доллару на 0,44%, таджикскому сомони (-0,39%) и грузинскому лари (-0,35%).////



короче в лидерах мы тут. странно.

почему так? кто знает?



Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/102733