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§ NG.kz
Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В критической ситуации жизнь человека зависит не только от скорости принятия решений, но и скорости коммуникации врачей и медсестер. Тут уж не до выговаривания сложных медицинских терминов и названий лекарств - главное, чтобы напарник тебя понял.
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§ сайлау курманов
Re: Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне кажется в любой сфере есть подобное , например к нам приходил дед похмеляться , ходил на двух палочках , мы его называли - таракан, была своя кубышка , тарзан , банщик, сапожник и еще много кто
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§ Volonter
Re: Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1413
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 18.06.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
скорости коммуникации врачей Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31368?1529308426
сомнительная отговорка, ведь многие слова длиннее "оригинальных" понятий... Некоторые "профессионализмы" откровенно обидные, граничащие с зоновскими... И не подумал бы, что врач, назвавший лежащего больного НЛО сразу становится посвежевшим и отдохнувшим, ведь он снял "стресс, вызванный постоянным осознанием ответственности за жизни пациентов

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31368?1529308426"
Ещё немного и в карточках будут такие диагнозы указывать...
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