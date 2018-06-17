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§ NG.kz
Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32918
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе регулятора, в социальных сетях, а также через мессенджеры распространяется информация о курсе тенге, а также росте уровня инфляции. Нацбанк сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

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§ 112
Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк как всегда ищет каких то там авторов..
Я 5 тысяч при покупке гаража сразу потерял, продаван мне с пеной у рта доказывал что курс 338..
Хотя это была только продажа..
Спасибо Нацбанку за это, некуда было деньги девать просто..
Не могли поднять курс на следующей неделе..
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§ Добринцофф
Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6089
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.06.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никаких слухов ,только факты.
Курс на 1 июня 2018г за 1$ 329тнг
Курс на сегодня 18 июня 338.Почти 10 тенге за две недели.
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§ 112
Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почти 10 тенге за две недели.

Для меня это было почти 10 тысяч..
Хотя говорят вы же в тенге тут покупаете..
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§ Обликоморале
Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сегодня таньга есчо ослабла.
Так то вот.
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§ alex_60
Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таким заявления и поднимают курс.
как обычно. спецом что-ли.
в четверг сказали, за выходные курс еще вырос на 4 тенге почти.
уже за 340 выкатились .
если сказал, то регулируй тогда.
зачем тогда такой регулятор нужен.
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§ alex_60
Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 375
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Настоящим лидером прошедшей недели стал узбекский сум, подорожавший на 4,2%. Лидерами роста, хотя рост был довольно слабым, стали российский рубль и молдавский лей, подорожавшие за неделю на 0,46%. Немного подорожали к доллару (на 0,15%) украинская гривна и, что особенно важно, киргизский сом, который достаточно долго не менялся в цене. Армянский драм прибавил к доллару 0,09%, азербайджанский манат опять остался нейтральным.

Лидером снижения оказался казахстанский тенге, потерявший в стоимости 1,33%.

Не повезло также белорусскому рублю, который понизился к доллару на 0,44%, таджикскому сомони (-0,39%) и грузинскому лари (-0,35%).////

короче в лидерах мы тут. странно.
почему так? кто знает?

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/102733
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