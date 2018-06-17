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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.06.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Чего это в старой доброй Европе творится.

Да,полнейший - беспредел.Страшно из дома-
выходить.Тем более на поезде - ехать... :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

А сча есчо мексиканцам проиграите...ужасть...раскодировайся давай.
Вотка, папироску и под патефон настальгировать о ковыле и сусликах.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уТРЕШнее для немцев.
Апосля вчерашнего.

Три немки своей веселой песенкой развеют любую Вашу тоску!
youtu.be/cgakKOs_X-Y через @YouTube
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немцы в Маскоу.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Мексике, вчера во время матча и забитого гола, зафиксировали два исскуственных землятресения, от прыжков мексиканцев./не шутка/.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
два исскуственных землятресения, от прыжков мексиканцев./не шутка/.

А я то думаю,почему поезд - перевернулся?...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наш первый урожай картошкі

С одного куста... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14005
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соседи - интересные,проиграли а

почему то мангал -разожгли?
Неужели они - МексиканцИ?... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4829
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.06.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поезд, это еще при сербах скорей всего было.
Мясо жарят, ну так вотку надо же закусывать, это не пиво с сосиськами.
Бульба у вас знатная.
Мы пока на подножном - лук, укроп, салат, редиско.
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