112 Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 13123

Регистрация: 16.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:24 Нацбанк как всегда ищет каких то там авторов..

Я 5 тысяч при покупке гаража сразу потерял, продаван мне с пеной у рта доказывал что курс 338..

Хотя это была только продажа..

Спасибо Нацбанку за это, некуда было деньги девать просто..

Не могли поднять курс на следующей неделе..