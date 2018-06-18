Цитата: alex_60:

не, но это ведь реально было сказано..



////Японскому премьеру Трамп сказал: «Синдзо, тебе эти проблемы не грозят,(проблемы мигрантов), но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и ты очень скоро покинешь пост».///



Я же Обликоморале, ранее в посте за № 12048 ответил, когда он данную новость на обозрение поместил, цитирую: Во перлы (смешное, нелепое и бессмысленное) озвучиваете, опять перед паровозам бежите, кто ему позволит, тем более в Японию, вы хоть иногда анализируйте сложившуюся ситуацию в мире, почему именно в Японию, а не в Мексику?



Во первых Япония в мигрантах не нуждаются, рабочих рук у самих достаточно, развитая страна, в мигрантах нуждаются страны, где недостача трудоспособного населения, автохтоны (в частности коренное население Японии) свою идентичность никогда терять не будут и синтезироваться с пришлыми, также не будут. Так, в Японии на начало года проживало 126 236 090 человек, площадь 377 835 квадратных километров, делим количество населения на площадь, получаем среднюю плотность населения 334 человека на квадратный километр. Для сравнения в Америке более 325 млн. человек проживает, средняя плотность населения 34 чел/кв.км, в России 8,58 чел/кв.км, в Казахстане 6,64 чел/кв.км.

Во вторых, Д.Трамп единолично вопросы переселения народов не решает, коллегиально Конгресс занимается. Следует отметить, что в США проживают около 32 млн. мексиканцев ещё с колониальных времён, кто их переселит, у них такие же права, как и у Христофора Колумба и других позже прибывших.