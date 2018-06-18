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§ NG.kz
Видео боя,в котором Иван Дычко нокаутировал экс-претендента на титул WBA
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32917
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.06.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь в активе небитого Дычко - шесть побед, все из которых он одержал нокаутами, а Марроне потерпел девятое поражение в карьере и восьмое досрочное при 21-й победе. Посмотрите, как Иван добился победы.
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§ АбраКадабра
Re: Видео боя,в котором Иван Дычко нокаутировал экс-претендента...
АбраКадабра


(Пользователи)
Сообщений: 10
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что сказать. Молодец Иван!
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