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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1701
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 18.06.18 - 04:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Жостко ты его.

Та этому всё равно - божья роса! Главное,что Америка светоч демократии и равноправия и несёт истину по всему миру. Мне вот только одно непонятно - что он в Казахстане делает?!
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 76
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не, но это ведь реально было сказано..

////Японскому премьеру Трамп сказал: «Синдзо, тебе эти проблемы не грозят,(проблемы мигрантов), но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев, и ты очень скоро покинешь пост».///


Я же Обликоморале, ранее в посте за № 12048 ответил, когда он данную новость на обозрение поместил, цитирую: Во перлы (смешное, нелепое и бессмысленное) озвучиваете, опять перед паровозам бежите, кто ему позволит, тем более в Японию, вы хоть иногда анализируйте сложившуюся ситуацию в мире, почему именно в Японию, а не в Мексику?

Во первых Япония в мигрантах не нуждаются, рабочих рук у самих достаточно, развитая страна, в мигрантах нуждаются страны, где недостача трудоспособного населения, автохтоны (в частности коренное население Японии) свою идентичность никогда терять не будут и синтезироваться с пришлыми, также не будут. Так, в Японии на начало года проживало 126 236 090 человек, площадь 377 835 квадратных километров, делим количество населения на площадь, получаем среднюю плотность населения 334 человека на квадратный километр. Для сравнения в Америке более 325 млн. человек проживает, средняя плотность населения 34 чел/кв.км, в России 8,58 чел/кв.км, в Казахстане 6,64 чел/кв.км.
Во вторых, Д.Трамп единолично вопросы переселения народов не решает, коллегиально Конгресс занимается. Следует отметить, что в США проживают около 32 млн. мексиканцев ещё с колониальных времён, кто их переселит, у них такие же права, как и у Христофора Колумба и других позже прибывших.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 76
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Там у них вроде разрешено ношение оружия, они, что теперь все потенциальные преступники? Это их законы всё такое похволяют. Народ то причём, особеннобезоружный7


Всё гораздо проще, я же ранее отметил, что наверняка в отношении которых применено оружие не подчинялись законным требованиям полицейских, не исключаю, что у части из них имелись специальные разрешения на ношение огнестрельного оружия, там минимальный возраст для владения длинноствольным оружием 18 лет, короткоствольным 21 год. Следует учесть, что в США проживает более 325 миллионов человек, даже если взять предположительно взрослого населения более 150 млн. не у всех же на законных основаниях оформлено оружие, с правом ношения и хранения, поэтому все потенциальными преступниками не могут быть, в основном в разряд преступников входят владеющие оружием из нелегального оборота.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 76
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Мне вот только одно непонятно - что он в Казахстане делает?!


Зачем мне куда то переселяться, есть замечательная песня 60-70 годов прошлого столетия "Летят перелётные птицы", там есть такие фразы:

Летят перелетные птицы в осенней дали голубой
Летят они в жаркие страны
А я остаюся с тобой
А я остаюся с тобою родная навеки страна...
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
ранее в посте за № 12048 ответил, когда он данную новость на обозрение поместил, цитирую:


краткость -сестра таланта.
а ты в каждом посту целые статьи выкладываешь. к чему это?
уверен что читаю первые две строчки максимум у тебя, остальное в урну.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Только это физически и финансово вряд ли возможно, даже для америги.


а Трампу пофик. ему лишь бы ляпнуть. остальное вторично.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
краткость -сестра таланта.
а ты в каждом посту целые статьи выкладываешь. к чему это?
уверен что читаю первые две строчки максимум у тебя, остальное в урну.


Разговора нет, краткость-это хорошо. Так, пост за № 12048, на мой взгляд, был достаточно небольшим, содержательным и понятным. Однако, особо одарённые не поняли, о чём речь идёт, начали мусолить, пришлось в посте за № 12077 дать более углубленные разъяснения. Никто никого не принуждает, кто хочет пусть читают, может, что-то новое узнают, для расширения своего кругозора.
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