Цитата: 112:

Что на самом деле никто не узнает..

ВерноЦитата: 112:

денег на лапу придется отвалить правда..

А это еще вернее. КТЖ с дочками такое болото! Не буду распостраняться, откуда я знаю (бабка одна сказала, если инересно кому), но самое безобидное - это сдача экзаменов по ТБ за "пиво". А результат вот он, на лице, к сожалению.