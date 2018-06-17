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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: yudjin
§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Немцы в этом году из шести матчей выиграли только один - против Саудовской Аравии, и тот со счётом 2:1.

так что теперь, пенсионерам пенсии не видать? ещё 5-тьмячей и точно редко кто доживёт ;-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4820
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Поэтому Египту нужно будет сливать.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4820
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За первый тайм Мексика провела 14 атак, чемпионы мира из Германии - 7.
Это, в общем, говорит об игре всё. Пошел накачу 200 г. текилы.
Почувствую себя в Мексике. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4820
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антиресно Лев ставил команду в раздевалке в интересную позу?
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1420
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да последние пол часа. Зачем и почему Лёва турков в игру вписал?
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4820
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело же только в том, что ушли Швайнштайгер, Клозе и Подольски.
Нойер весь год без игровой практики. Что он делает на поле?
Озил провёл абсолютно провальный сезон в "Арсенале", забив всего 1 год и став одним из худших полузащитников английской ПЛ. Что он делает на поле
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4820
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
Мексиканский Игнашевич выходит на поле. 102 года, а он все в составе.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4820
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдя.
Немцы вперед за водкой.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4820
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще Бразилия впереди.
Если и их накажут швейцарцы, это будет что то.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличный матч. мексиканцы пару могли вкатить.еще.
входили двоем, втроем на одного защитника.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то по статистике предыдущие чемпионы мира из группы не выходят вроде.
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§ yudjin
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5375
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.06.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
матч немцев и мексиканцев пока самый интересных из сыгранных на чемпионате.
смотрели с братом.... я - здесь, он в германии при этом на связи по ватсапу были. Грит, немцы традиционно поукрашали флагами машины, балконы... улицы опустели..тишина... страна смотрит, верит и ждёт... не дождались, однако...
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