Цитата: Обликоморале:

Немцы в этом году из шести матчей выиграли только один - против Саудовской Аравии, и тот со счётом 2:1.

так что теперь, пенсионерам пенсии не видать? ещё 5-тьмячей и точно редко кто доживёт