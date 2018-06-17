Обликоморале Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #196





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4809

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:18 Не знаю, кто выиграет Чемпионат мира по футболу, но Чемпионат мира по смекалке, однозначно, выиграл этот мексиканский болельщик





Девушки, незамужние, пока не поздно едьте на #ЧМ2018

А вдруг там ваша судьба, да еще и иностранец.