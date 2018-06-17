Цитата: elektron:

Как следует из отчета WP, 22 процента погибших были афроамериканцами, хотя всего их доля в количестве населения США составляет только 6%. При этом 19 застреленных были безоружными (в 2016-м году безоружных было 17, в 2015-м - 35). В минувшем году случаи полицейского насилия в отношении афроамериканцев неоднократно приводили к массовым акциям протеста и беспорядкам. Суммарно же безоружных среди застреленных американскими полицейскими было 68 (в 2016-м году - 51, в 2015-м - 94).



Есть ещё оборотная сторона медали, однобоко рассматривать нельзя. Как и везде, полиция защищает законопослушных граждан, там получается, из числа убитых большинство вооружённые люди, это уже потенциальные преступники. Так, в 2017 году застрелено 987 человек, из них 68 без оружия (6,9%), остальные 919 с оружием (93,1%), могут быть вооружены холодным оружием ножами. Соответственно в 2016 году застрелено 963, из них без оружия 51 (5,2%), остальные 912 с оружием (94,8%). Наверняка в отношении которых применено оружие не подчинялись законным требованиям полицейских, не исключаю, что у части из них имелись специальные разрешения на ношение огнестрельного оружия, там минимальный возраст для владения длинноствольным оружием 18 лет, короткоствольным 21 год. Следует отметить, что в 2017 году при исполнении служебных обязанностей в США погибли 46 полицейских, 2016 году 66. Это у нас подошли представились полицейские, удостоверение граждане требуют, показали, затем со стороны полицейского через окошко озвучиваются: выйдите пожалуйста из машины и.т.д в таком русле или нетрезвого водителя преследуют пока у последнего топливо не закончится, это так утрируя. Там не подчинился законным требованиям, тем более вооружённый человек или группа лиц, как надо относится? Угроза разная бывает, предугадать невозможно, да и от расстояния до граждан зависит, в зависимости от ситуации могут применить электрошокер и другие спец. средства, также огнестрельное оружие.