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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каминг-аут.
Ну наконец то признался, пусть и заваулированно.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 13119
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..



Не получилось сегодня дорогу то протестить на Аппановку..
Но все равно плкатались..
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 72
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как следует из отчета WP, 22 процента погибших были афроамериканцами, хотя всего их доля в количестве населения США составляет только 6%. При этом 19 застреленных были безоружными (в 2016-м году безоружных было 17, в 2015-м - 35). В минувшем году случаи полицейского насилия в отношении афроамериканцев неоднократно приводили к массовым акциям протеста и беспорядкам. Суммарно же безоружных среди застреленных американскими полицейскими было 68 (в 2016-м году - 51, в 2015-м - 94).


Есть ещё оборотная сторона медали, однобоко рассматривать нельзя. Как и везде, полиция защищает законопослушных граждан, там получается, из числа убитых большинство вооружённые люди, это уже потенциальные преступники. Так, в 2017 году застрелено 987 человек, из них 68 без оружия (6,9%), остальные 919 с оружием (93,1%), могут быть вооружены холодным оружием ножами. Соответственно в 2016 году застрелено 963, из них без оружия 51 (5,2%), остальные 912 с оружием (94,8%). Наверняка в отношении которых применено оружие не подчинялись законным требованиям полицейских, не исключаю, что у части из них имелись специальные разрешения на ношение огнестрельного оружия, там минимальный возраст для владения длинноствольным оружием 18 лет, короткоствольным 21 год. Следует отметить, что в 2017 году при исполнении служебных обязанностей в США погибли 46 полицейских, 2016 году 66. Это у нас подошли представились полицейские, удостоверение граждане требуют, показали, затем со стороны полицейского через окошко озвучиваются: выйдите пожалуйста из машины и.т.д в таком русле или нетрезвого водителя преследуют пока у последнего топливо не закончится, это так утрируя. Там не подчинился законным требованиям, тем более вооружённый человек или группа лиц, как надо относится? Угроза разная бывает, предугадать невозможно, да и от расстояния до граждан зависит, в зависимости от ситуации могут применить электрошокер и другие спец. средства, также огнестрельное оружие.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


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Сообщений: 72
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
лепет наивного человека. не был,но знаю. источник сообщает.ну как всегда.
тебе об одном, ты о все о своем.
это уже свершившися факт, в ты этого никак не поймешь.


Пусть сообщить когда решение Суда вступит в законную силу, в демократической стране, без проблем можно собрать информацию по 160 000 тысячам студентов, да и судебные органы примут справедливые решения. В стремящихся к демократическим преобразованиям странах, на мой взгляд трудновыполнимая миссия собрать и обобщит аналогичные данные, будут наверняка отвечать, что касается престижа учебного заведения и.т.д. или необходимую информацию представят не в полном объёме.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну что. двойка. чтобы японцы почуствовали что такое эммигранты.
сказано для этого было.


Тебе кол, за разъяснения и домыслы, ладно за других промолчу, но ты то более менее грамотный, чем они, смысл ему воздух сотрясать, если это в реалиях невозможно осуществить. Нет никакой необходимости японцам почувствовать не эммигрантов а мигрантов (правильно эмигрантов-лиц, покинувших свое государство по каким-либо причинам).
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
в демократической стране


сегодня,17.06 в твоей "демократической стране"

///В Трентоне (Нью-Джерси, США) на выставке Art All Night произошла стрельба, двадцать человек были ранены, 16 из них с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницы.//
Причастного к побоищу задержала полиция. Ранее сообщалось, что полицейский, находящийся на выставке при исполнении, застрелил стрелка.///

12 июня в той же стране.

/// в американском городе Орландо мужчина захватил в заложники четырех детей. Спустя сутки их обнаружили мертвыми. Жертвами убийцы стали дети в возрасте 1, 6, 10 и 11 лет. Преступник застрелился в туалете.///

похоже на военные действия.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
похоже на военные действия.


Да похоже, выше же отметил, народ вооружён, всякое может быть, но основная масса законопослушные граждане, с привитыми демократическими ценностями.
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* alex_60
Re: Флуд и оффтопик часть 3
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
смысл ему воздух сотрясать,


там там этот на G7 - и сотрясал.
Председатель ЕС- кровожадный убийца, Макрон- организовал в Париже сборище террористов,
Абе- не понимает что такое эмигранты- послать ему 25000000 мексиканцев из америки. и тд.
всем досталось на орехи.
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§ Kairat stayer
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 72
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
там там этот на G7 - и сотрясал.


Ну я так и отметил, что сотрясение воздуха, не более.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Хамишь и дальше парниша. :lol:
У нас вроде адын есть семи пядей во лбу, по ходу соревноваться с ним будешь.
Вот я одного еще не пойму, ты почему до сих пор не в Америке.
И меня еще удивило, как ты повелся на 25 мульонов.
Я то думал у тебя с юмором порядок. Теперь буду знать, что с этим туго.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4809
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 17.06.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нате, новость очередная из страны за океяном.
В США введут пошлины на студентов из Индии

«Мне надоело смотреть на этих смуглых парней в университетских аудиториях. Это какая-то диверсия против нашего исключительного государства со стороны недружественных стран», — сказал президент США Дональд Трамп.
Panorama.pub.
:-o
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1418
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.06.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
там получается, из числа убитых большинство вооружённые люди, это уже потенциальные преступники

Там у них вроде разрешено ношение оружия, они, что теперь все потенциальные преступники? Это их законы всё такое похволяют. Народ то причём, особеннобезоружный7
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