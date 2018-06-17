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§ NG.kz
ДТП на федоровской трассе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32915
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.06.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Между Федоровкой и Пешковкой опрокинулась фура с досками. Об этом на редакционный ватсапп "НГ" сообщил пользователь Евгений.
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§ Dron
Re: ДТП на федоровской трассе
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 448
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 17.06.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая такая обрезная доска
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